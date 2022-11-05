الصومال يوقع اتفاقاً استخباراتياً مع إثيوبيا

مقديشو: أبرم الصومال وإثيوبيا مذكرة للتفاهم في مجال التعاون الاستخباراتي بين الطرفين، في وقت تواصل فيه قوات الجيش الصومالي حربها على «حركة الشباب» المتطرفة في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» إن المذكرة التي تم توقيعها، أول من أمس، في العاصمة مقديشو، بين مهد صلاد المدير العام بجهاز الأمن الوطني والاستخبارات، وسيساي تولا نائب مدير وكالة المخابرات الإثيوبية، تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

بدوره، جدّد رئيس ولاية هيرشبيلي، علي غودلاوي حسين، عزم الجيش الوطني، والثورة الشعبية على تصفية ما وصفها بـ«فلول ميليشيات الخوارج» من المناطق التابعة للولاية كافة. وأوضح، في تصريحات له أمس، أن الميليشيات الإرهابية هُزمت في القتال الجاري في إقليمي هيران وشبيلي الوسطى.

ولفت إلى تعرض المتمردين للتصفية والمطاردة على أيدي قوات الجيش والثوار المحليين، مشيراً إلى أن الولاية تعمل على استعادة القرى والمناطق الريفية كافة.

ووصل عبد الفتاح قاسم، نائب وزير الدفاع الصومالي، رفقة قائد الجيش العميد أذوا راغي، إلى الجبهات الأمامية للقتال؛ من أجل تشجيع القوات المسلحة على تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية.

وكانت وزارة الدفاع الصومالية أعلنت أن قوات الجيش وميليشيات عشائرية متحالفة معها قتلت 100 على الأقل من مقاتلي «حركة الشباب» في اشتباكات عنيفة بمنطقة هيران بوسط البلاد، بعد أيام من تفجيرين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً في العاصمة.

ونشرت قناة على «تلغرام» مرتبطة بالجيش الوطني، يوم الجمعة، صوراً تظهر فيها عشرات الجثث، تزعم بأنها لمقاتلين من «حركة الشباب»، التي ادعت أنها قتلت عشرات من جنود الجيش ومقاتلي الميليشيات العشائرية في اشتباكات ضارية يوم الخميس، وأن ثمانية من مقاتليها لقوا حتفهم في غارة جوية ألقوا باللائمة فيها على الجيش الأميركي، الذي أعلن أنه سيرد قريباً حين سُئل عن الضربة الجوية المزعومة.

وأعلنت الحركة التابعة لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن تفجير سيارتين ملغومتين أمام وزارة التعليم في مقديشو يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في الحادث الأكثر دموية منذ انفجار شاحنة ملغومة أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص في الموقع نفسه قبل خمس سنوات.

وقتلت الجماعة المتشددة عشرات الآلاف من الأشخاص في تفجيرات منذ عام 2006 في معركتها لإطاحة الحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب، وفي سبيل مسعاها لتطبيق تصورها عن الشريعة الإسلامية.

وتتعرض «حركة الشباب» لضغوط منذ أغسطس (آب) الماضي، حين بدأ الرئيس حسن شيخ محمود حملة منسقة ضدها بدعم من الولايات المتحدة وميليشيات عشائرية.