05 نوفمبر , 2022
كوريا الشمالية تطلق أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر (أ ف ب).
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفّذتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق الصواريخ «من تونغريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11,32 صباحًا وحتى الساعة 11,59»، مستخدمةً تسمية أخرى للبحر الأصفر.
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