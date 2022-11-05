انت الان تتابع خبر جراء إضراب طياريها.. توقف رحلات خطوط دولة أفريقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، اليوم السبت، توقف رحلات الخطوط الجوية الوطنية، بسبب إضراب الطيارين، مشيرا إلى أن ذلك أثر على نحو 10 آلاف مسافر.

