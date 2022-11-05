شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رامى جلال يجتمع مع قيادات قبيلتى العبابدة والبشارية بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الجمعة، جلسة نقاشية مع قيادات وممثلي قبيلتي العبابدة والبشارية في حلايب وشلاتين، وذلك في مقر جمعية العبابدة والبشارية لتنمية المجتمع.

وتعد هذه الجلسة النقاشية، هي ثاني الجلسات التمهيدية للحوار الوطني بمحافظة أسوان، وتأتي في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالحوار وضرورته وأهميته في هذا التوقيت.

وقدم "جلال"، تعريفًا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقيادات القبيلتين والذين اثنوا على ما تبذله التنسيقية من مجهودات، كما قدم شرحًا عن الحوار الوطني وطبيعته ومدى ارتباط ذلك بفكرة الجمهورية الجديدة.

وقال "جلال": إن مثلث حلايب وشلاتين يمكن أن يكون من أفضل الواجهات السياحية في جنوب مصر، كما أن لديه تراثًا ثقافيًا متميزًا للغاية، وهو بوابة لأفريقيا من مقاربة نشر القوة الناعمة المصرية، داعيًا إلى إقامة مهرجان ثقافي سنوي لثقافة وفنون قبيلتي العبابدة والبشارية.

وخلال اللقاء، تعرف النائب رامي جلال على أبرز التحديات التي يعايشها أهالي حلايب وشلاتين، واستمع إلى آراء قيادات القبائل وتصوراتهم عن حل المشكلات التي تواجههم.

ويُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل المجالات.