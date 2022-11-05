أنا كحيان يا نسمة.. طريقة منع المكالمات العشوائية على الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - (مساء الخير يا أفندم.. معاك ليليت من شركة إمباير ستيت.. عندنا عرض هايل على فيلا بمقدم 12 مليون جنيه).. هذا مجرد مثال على المكالمات العشوائية التي يتلقاها مستخدمو الهواتف الذكية، ويضطرون للرد بالعبارة الشهيرة (أنا كحيان يا نسمة).

ظاهرة المكالمات العشوائية، لا يقف وراءها التسويق فحسب، فأحيانا تكون بداية لعملية نصب تتصيد كثيرا من الضحايا.

ومع تزايد هذه الظاهرة، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف، حتى تحول البحث عن "كيف أحظر المكالمات العشوائية" إلى تريند على جوجل.

وهناك عدة طرق لمنع المكالمات العشوائية على جهاز آيفون، حسب موقع "لابتوب ماج"، منها ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع وصول الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، أو الأرقام التي لا توجد ضمن جهات الاتصال الخاصة بك.

لتفعيل هذه الميزة على هاتف آيفون، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم "الهاتف"، ثم فعل "إسكات المتصلين غير المعروفين".

خاصية "إسكات المتصلين غير المرغوب بهم" أو Silence Junk Callers ستقوم بنفس المهمة، لكنها تتوفر حسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.

وهناك الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لحظر المكالمات العشوائية وأحد أكثر التطبيقات شعبية التي يهتم بها مستخدمو آيفون هو تطبيق "ترو كولر" الذي يوجد أيضا على هواتف الأندرويد.