بلينكن لعبّاس: ملتزمون حلّ الدولتين

واشنطن: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام واشنطن حل الدولتين للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، كما أعلنت وزارته السبت.

وجاءت هذه الخطوة فيما ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدد بنيامين نتنياهو الذي لا يؤيد حل الدولتين، عودته إلى السلطة بعد انتخابات الثلاثاء وبدأ مفاوضات حول تأليف ما قد تكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي اتصال هاتفي مع عباس الجمعة، «أعاد (بلينكن) تأكيد التزامنا حل الدولتين»، كما قالت وزارة الخارجية في بيان. كما ناقش بلينكن وعباس «الجهود المشتركة لتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته».

وأتت نتيجة الانتخابات على خلفية تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.