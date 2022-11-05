القوات الجويّة الملكيّة السعوديّة تصل إلى اليونان للمشاركة في مناورات «عين الصقر»

05 نوفمبر , 2022
لقطة تذكارية لدى وصول المشاركين من القوات الجوية السعودية إلى قاعدة «سودا» في جزيرة كريت اليونانية (واس)
وصلت مجموعة القوات الجويّة الملكيّة السعوديّة المشاركة في مناورات تمرين «عين الصقر 3» إلى قاعدة «سودا» الجوية بجزيرة كريت اليونانية، حيث من المقرر أن تنطلق المناورات الأسبوع المقبل وتشارك خلالها القوات السعودية بطائرات مقاتلة من طراز «إف-15» مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
وأوضح العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات، أن هذه المناورات امتداد لمناورات «عين الصقر» التي نُفذت بالتناوب بالسعودية واليونان، مشيراً إلى أن المناورات سبقتها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناءً على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية؛ لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في المجالات المتاحة.
وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات نيابةً عن سفير السعودية في أثينا، القائم بالأعمال في السفارة عهد بن حمد، وقائد مجموعة القوات الجوية، وقائد قاعدة «سودا» الجوية العقيد الطيار كريستوس جريجوروديس، وضابط الاتصال العسكري في سفارة السعودية لدى اليونان العقيد الطيار الركن راشد العبودي.
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