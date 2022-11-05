شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: قمة شرم الشيخ ستكون ناجحة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، إن قمة المناخ العالمية، التى تنطلق أعمالها غداً على أرض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستكون ناجحة، وتحقق جميع أهدافها لانقاذ العالم بصفة عامة والدول النامية والافريقية بصفة خاصة من مخاطر ظاهرة تغير المناخ.

وأضافت "إسماعيل"، أن الاستعدادات الناجحة وتوافد قادة ورؤساء وحكومات العالم إلى شرم الشيخ، تؤكد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسى نجحت فى أن تجعل قضية المناخ فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولى، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن في مدينة السلام، هو تأكيد لسمعة مصر ونجاحها في استضافة الفعاليات العالمية، خاصة أن وفود العالم لديها تفاؤل كبير جدا بما تراه داخل شرم الشيخ الآن والمشروعات التنموية التي شيدتها الدولة مثل عشرات المحطات لشحن السيارات بالكهرباء وعمل وسائل المواصلات الناقلة بالكهرباء والتحول للاقتصاد الاخضر واصدار السندات الخضراء وتحول شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن ثقتها التامة فى أن مصر سوف تحقق مكاسب متعددة، من خلال تنظيمها الرائع لهذا الحدث العالمى، عبر الترويج للاستثمار داخل مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية اضافة الى الترويج للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها الكبيرة والمرموقة على خريطة السياحة العالمية موجهة التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على نجاحها فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية لتنظيم هذا الحدث العالمى بمصر.