شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طاقة بالنواب: قمة المناخ تقدم حلولا غير مسبوقة للتعاون بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قمة المناخ العالمية cop27، التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، تعقد في ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم في مجالات المناخ والبيئة والتنمية والطاقة، ومع أزمة عالمية كبرى، أزمة اقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي دفعت عدد من الدول إلى تبنى سياسات تقوم على تدبير أي مصدر من مصادر الطاقة بغض النظر عن الآثار البيئية، كما يواجه عدد كبير من الدول مشكلات في الطاقة والعودة إلى الكربون والطاقة شديدة الانبعاثات مما يتطلب حلول جادة .

وقال حسام عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قمة المناخ والتي جرت لها استعدادات ضخمة تسعى إلى تقديم حلول جديدة للتعاون بين دول العالم لمواجهة الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري وتنفيذ توصيات القمم السابقة وتعهدات الدول والاتفاقات إلى برامج تنفيذية وبرامج تمويلية للدولة غير القادرة.

وأشار عوض الله إلى أن هناك أهداف واضحة للقمة منها تخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة، اتخاذ الإجراءات للتكيف مع الآثار البيئية الضارة ، التعامل الخسائر التي لحقت بالدول النامية جراء تغير المناخ، من خلال التمويل والاستثمار ودفع دول العالم لتعاون أكبر لضخ الاستثمارات في تنمية مجالات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر النظيف وبرامج تمويلية للدول النامية .

وشدد عوض الله على أن الدولة المصرية اتجهت منذ فترة إلى التحول للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وقامت بإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم والدخول في استثمارات كبرى مع شركات عالمية ودول، وتم عقد 9 اتفاقيات وعقود جديدة باسثمارات ضخمة، إضافة الى 50 مشروعا نظيف في كافة المجالات.