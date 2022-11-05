شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الاجتماع الـ12 لمجلس أمناء الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك استكمالا للجلسات التحضيرية، التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم في بدايته تأبين الراحل الأستاذ الدكتور محمود علم الدين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وإعلان خلو مكانه، كما يستعرض الاجتماع أبرز ما ورد في مُداخلات رئيس الجمهورية بشأن الحوار الوطني في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وخطة عمل المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي والخطة المبدئية للمحور السياسي، وكذلك رد رئيس مجلس الوزراء على أسئلة الحوار الوطني خلال المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.