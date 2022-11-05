شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الشعبى الجزائرى: حضور الرئيس السيسي للجزائر ساهم فى نجاح القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا مع منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى، والوفد المرافق، لقاءً على هامش منتدى الأقصر للطاقة الذى انطلقت فعالياته أمس تحت عنوان "كيفية بناء نظام عالمي جديد للطاقة".

وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات بين البلدين وتعزيزها على جميع المستويات خاصة على المستوى البرلماني .

ومن جهته فقد ثمن بودن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى القمة العربية بالجزائر، مؤكدا أن الحضور المصرى كان له بالغ الأثر فى إنجاح القمة العربية وأن مصر هي الشقيقة الكبرى التي نعتز ونفخر بها جميعا كعرب.

فيما رحب النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالوفد الجزائرى في بلدهم الثانى مصر، مؤكدأ أن العمل المصرى الجزائرى المشترك انطلاقه للحمة العربية وداعم أساس للأمن القومى العربى ، كما أكد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المحافل البرلمانية الدولية لما في ذلك من آثر بالغ في دعم القضايا العربية .

حضر اللقاء النائب النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكلا من النواب إبراهيم عويس ، مجدى عاشور ، عبدالله مبروك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.



جانب من الاجتماع (1)

منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى



النائب كريم درويش يوجه التحية لمنذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى