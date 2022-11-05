بينهم 6 من أسرة واحدة.. قرار من النيابة بشأن مصرع 8 في حادث البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

صرحت نيابة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بدفن 8 أشخاص لقوا مصرعهم اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بسيارة نقل.

كان 8 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 6 من أسرة واحدة، و أصيبت طفلة، في حادث تصادم على طريق محور الضبعة، عند الكيلو 195، مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن مصرع " عبد الستار منصور إسماعيل، 39 عامًا، مقيم بمرسى مطروح وزوجته " فايزة عبد العزيز عبد القوى"، 31 عامًا، ربة منزل وأولادهما، "مريم "، 3 أعوام،" أسماء " 5 أعوام، "حمزة "، 6 أعوام وطفلة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 10 أعوام تقيم بمطروح ، "السيد عنتر السيد"، 31 عامًا ومقيم برشيد، "سعيد جابر إسماعيل"، 51 عامًا، ومقيم بالجيزة، وإصابة " نور عبد الستار منصور"، 6 سنوات ومقيمة بمطروح بكسر بالضلوع.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.