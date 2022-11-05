وزير الاقتصاد الألماني: علينا التحرك بسرعة نحو الحياد المناخي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

قبيل انطلاق مؤتمر المناخ العالمي في مصر، أكد وزير الاقتصاد وشؤون حماية المناخ الألماني روبرت هابيك ضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقال هابيك في رسالة عبر فيديو نُشرت على "تويتر" اليوم السبت: "المجتمع الدولي لا يتحرك بالسرعة الكافية نحو الحياد المناخي"، مضيفا أن الاتجاه هو "بالأحرى الارتجاف ببطء حقا من حجم المهمة".

وأكد هابيك أن حماية المناخ لا تتعلق بحماية المناخ نفسه، بل تتعلق ببقاء الجنس البشري، وقال: "حماية المناخ هي حماية البشرية ولا أعتقد أن الجميع يفهم مدى إلحاح المسألة".

وذكر هابيك أنه على ضوء هذه الخلفية يجب على مؤتمر المناخ العالمي "كوب 27" "تحقيق نتائج" هذا العام، والتي يجب أن تُترجم بدورها إلى إجراءات ملموسة، مشيرا إلى أن ألمانيا مسؤولة عن حوالي 2٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وعليها أن تضطلع بدور مهم هنا، محذرا من أنه إذا لم تنجح ألمانيا - بكل إمكانياتها التقنية والمالية - في تنفيذ حماية المناخ الآن، فلن تشارك باقي الدول الأخرى التي تشكل نسبة 98% من الانبعاثات.

وينعقد مؤتمر المناخ العالمي رسميًا في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري. وفي إطار كوب 27 يجتمع 198 طرفًا من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمرة السابعة والعشرين.