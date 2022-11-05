وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى الصدر والتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة بني سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والإطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى.

وتابع الوزير أقسام المستشفى، واستمع لعرض موجز عن أعمال التطوير التي جرى تنفيذها بالمرحلة الأولى والتي شملت إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، و جرى دعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية، لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة ،وذلك ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي

كما تضمت المرحلتين الثانية والثالثة، أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة الأمراض والجوائح.

كما تفقد الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لمشروع مخازن الأدوية بالمسشتفى الذي يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي إستراتيحي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية.

كما زار وزير الصحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

وقد تفقد الوزير الأقسام الطبية بالمستشفى، واستمعا لعرض موجز عن طبيعة وسير العمل و التي تبلغ مساحتها 4500 متر، وتتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط، ويضم المبنى الأول : الباطنة، ووحدة المناظير ، و قسطرة ورعاية القلب والتموين الطبي ومخازن الأدوية، فيما يضم المبنى الثاني : الجراحة العامة، والمسالك البولية، و العظام، والتجميل وجراحات الأورام والأوعية الدموية، والنساء والتوليد، والأطفال والعمليات، والمبتسرين والعناية المركزة واليوم الواحد، والمعمل والاستقبال، في حين يضم المبنى الثالث: الأشعة العادية والمقطعية، والتعقيم المركزي، والمغسلة، والمطبخ، والغسيل الكلوي وثلاجة حفظ الموتى.

كما تبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى من حيث عدد الأسرة 293 سريراً في مختلف التخصصات والأقسام منها 6 أسرة للاستقبال، و 9 للعناية المركزة، و7 رعاية قلب، و172 سريراً للأقسام الداخلية، و30 سريراً للعلاج الكيمياوي، و32 سريراً للغسيل الكلوي، و14 للحضانات، وتقدم خدماتها للعديد من الجهات المتعاقدة معها ليستفيد من خدماتها نحو مليون و700 ألف مواطناً من منتفعى خدمات التأمين الصحي