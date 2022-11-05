6 من أسرة واحدة.. مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقى 8 أشخاص مصرعهم بينهم 6 من أسرة واحدة، فيما أصيبت طفلة بكسور وجروح متفرقة أنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ين سيارتين بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق محور الضبعة بالكيلو 195.

وتبين من المعاينة اصطدام السيارة الملاكى قيادة "عبد الستار منصور إسماعيل"، 39 عامًا، ومقيم بمرسى مطروح بالسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكى وزوجته فايزة عبد العزيز عبد القوى"، 31 عامًا، ربة منزل وأولادهما، "مريم "، 3 سنوات،" أسماء " 5 سنوات، "حمزة "، 6 سنوات وطفلة مجهولة الهوية تبلع من العمر 10 سنوات تقيم بمطروح، "السيد عنتر السيد"، 31 عامًا ومقيم برشيد، "سعيد جابر إسماعيل"، 51 عامًا، ومقيم بالجيزة، وإصابة "نور عبد الستار منصور"، 6 سنوات ومقيمة بمطروح بكسر بالضلوع.

وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف ونقل جثث الضحايا لثلاجة حفظ الموتي بمستششفي وادى النطرون التخصصى تحت تصرف النيابة العامة والطفلة المصابة لذات المستسشفي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.