تعرف على تفاصيل الاقتراض بضمان شهادة الادخار 17.25% في 4 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك الأربعة التي تطرح شهادات ادخار بفائدة مرتفعة تصل إلى 17.25%، إمكانية الاقتراض بضمانها وحدد كل بنك منها نسبة الفائدة المقررة على القرض.

وبادرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% يوم الخميس قبل الماضي بالإعلان عن طرح شهادات بفائدة مرتفعة العائد بفائدة تتراوح بين 16% سنويا بدورية صرف شهرية وحتى 17.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

وحفز ذلك البنك العربي الأفريقي الدولي والذي طرح شهادة بنفس العائد من يوم الخميس الماضي.

وكان البنك المركزي قرر رفع الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي لامتصاص الضغوط التضخمية المتوقعة من قرار تحرير سعر الصرف.

وتتراوح نسبة الفائدة الإضافية المقررة على الاقتراض بضمان شهادات الادخار 17.25% سنويا بين 2% إلى 2.5% حسب سياسة كل بنك.

ويطلب البنك من العميل قبل الموافقة على صرف القرض توقيع بحق البنك بحظر كسر الشهادات حتى سداد آخر قسط في القرض بحيث يضمن البنك أمواله في حال تخلف العميل عن السداد.

ويعرض الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل الاقتراض بضمان الشهادة مرتفعة الفائدة 17.25% في 4 بنوك:

البنك الأهلي المصري

نسبةً الفائدة: حدد البنك نسبة 2.5% فوق سعر الشهادة لتسجل 19.75%.

قيمة التمويل: يصل إلى 80% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

بنك مصر

نسبةً الفائدة: حدد البنك نسبة 2% فوق سعر الشهادة لتسجل 19.25%.

قيمة التمويل: يصل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

بنك القاهرة

نسبةً الفائدة: حدد البنك نسبة 2% فوق سعر الشهادة لتسجل 19.25%.

قيمة التمويل: يصل إلى 90% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

البنك العربي الأفريقي الدولي

نسبةً الفائدة: حدد البنك نسبة 2% فوق سعر الشهادة لتسجل 19.25%.

قيمة التمويل: يصل إلى 80% من إجمالي قيمة القرض.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.