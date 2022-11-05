إخفائها داخل حذائه.. ضبط سائق حاول تهريب 2 كجم ذهب في السلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سائق حاول تهريب كمية من المشغولات الذهبية حال قدومه من إحدى الدول بالمخالفة للقانون.

معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء السلوم البري بالإدارة العامة لأمن الموانئ، أفادت قيام (سائق - مقيم بمحافظة مطروح) بتهريب كمية من المشغولات الذهبية حال قدومه من إحدى الدول بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبط (2 سبيكة ذهبية وزنت حوالي "2" كيلو جرام) قام المذكور بإخفائها داخل حذائه.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات عقب تحصله عليها من أحد تجار المصوغات بالدولة المشار إليها بقصد تهريبها داخل البلاد للاستفادة من فارق السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب.