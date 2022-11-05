طلب إحاطة لإنقاذ مسجد شاهين الخلوتي.. أحد معالم القاهرة منذ 500 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزيرَي السياحة والآثار، والأوقاف، بشأن التدخل الفوري لإنقاذ مسجد شاهين الخلوتي، قبل الانهيار وحتى لا نفقد واحدًا من معالم القاهرة.

وأوضحت النائبة أن مسجد "شاهين الخلوتي" يقع أعلى جبل المقطم ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة 1538 ميلادية، أي منذ نحو 500 سنة.

وأشارت سليم إلى أنه تم بناء المسجد بقواعد صخر جبل المقطم، وفيه تمازج بين النحت والبناء، ليصبح تحفة نادرة لا مثيل لها في العالم.

وقالت النائبة: للأسف الشديد المسجد الأثري تعرَّض بسبب الإهمال إلى الانهيار، خصوصًا في ظل التقلبات الجوية وعدم وجود صيانة دورية أو متابعة.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ ما يلزم بعمل صيانة للمسجد ورفع كفاءته، من خلال عمل الترميم اللازم، منعًا لتعرضه إلى الانهيار.