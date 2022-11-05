شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية النائب تيسير مطر.. حزب إرادة جيل يناقش "قمة التغير المناخي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد أمانة العمال بحزب إرادة جيل اجتماعها الشهري اليوم السبت، لمناقشة مجموعة كبيرة من الموضوعات على رأسها "قمة التغير المناخي".

يعقد الاجتماع تحت رعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يعقد بالمقر الرئيسي للحزب، أنشاء صندوق سيادي لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، واستضافة مصر قمة تغير المناخ وتأثيرها علي العمال والدول المتضررة، كما يناقش أيضا زيارة أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لوزارة القوى العاملة وما ورائها".