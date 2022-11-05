بلينكن يحذّر رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الفلسطيني من تصاعد العنف

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب).

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، في أول اتصال هاتفي بعد أن قاد الزعيم الإسرائيلي المخضرم بنيامين نتنياهو تحالفاً يمينياً متطرفاً للفوز في الانتخابات العامة.

وأفادت (وفا) أن عباس جدد مطالبته الولايات المتحدة «بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا» من «حصار وقتل وهدم منازل واستيطان».

ووفقاً لتقرير الوكالة فقد «أكد وزير الخارجية الأميركي أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حالياً».