05 نوفمبر , 2022 مقتل 13 على الأقل في حريق ملهى ليلي في روسيا (أ ف ب). أفاد حاكم مدينة كوستروما الروسية اليوم السبت أن 13 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حريق في ملهى ليلي. وتبعد كوستروما حوالي 300 كيلومتر شمال شرق موسكو. وقال الحاكم سيرغي سيتنيكوف «وفقاً للمعلومات الأولية، قتل 13 شخصاً في الحريق. والمعلومات قيد التحديث». وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا وتلقوا مساعدات طبية. وقال مكتب الادعاء في المنطقة إنه تم فتح تحقيق. وذكرت وكالة أنباء «تاس» أن الحريق ربما بدأ بعد استخدام مسدس إشارة ضوئية نقلا عن خدمات الطوارئ. وتسبب الحريق في انهيار سقف المبنى الذي يغطي مساحة 3500 متر مربع.

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