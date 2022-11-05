05 نوفمبر , 2022
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ ف ب).
قال رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة «تويتر» يوئيل روث يوم الجمعة إن نحو 50 في المئة من الموظفين بالشركة فقدوا وظائفهم في إطار حملة التسريح التي أعقبت استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على «تويتر».
وأضاف روث في تغريدة «أثر تخفيض العمالة على ما يقرب من 15 في المئة من موظفينا في إدارة السلامة والنزاهة (في المقابل بلغ تسريح العمالة على مستوى الشركة 50 في المئة تقريباً) وكان التأثير الأقل على موظفي الإشراف».
كانت هذه تفاصيل خبر «تويتر»: تسريح 50 في المئة من الموظفين بعد استحواذ ماسك على الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.