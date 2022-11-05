«تويتر»: تسريح 50 في المئة من الموظفين بعد استحواذ ماسك على الشركة

قال رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة «تويتر» يوئيل روث يوم الجمعة إن نحو 50 في المئة من الموظفين بالشركة فقدوا وظائفهم في إطار حملة التسريح التي أعقبت استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على «تويتر».

وأضاف روث في تغريدة «أثر تخفيض العمالة على ما يقرب من 15 في المئة من موظفينا في إدارة السلامة والنزاهة (في المقابل بلغ تسريح العمالة على مستوى الشركة 50 في المئة تقريباً) وكان التأثير الأقل على موظفي الإشراف».