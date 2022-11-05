انت الان تتابع خبر غوتيريش لرئيس الجمهورية: نجدد التزامنا بمواصلة التعاون مع حكومة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى رسالة تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة انتخابه، عبر فيها عن ثقته قائلا: في أن خبرتكم وقيادتكم سيكون لهما دور حاسم في بناء دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة وبما يخدم مصالح الشعب العراقي".وأشار الأمين العام إلى أن "الإسراع بتشكيل حكومة فاعلة وذات صلاحيات كاملة وقادرة على الاستجابة للمطالب المشروعة، من خلال إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون ضرورياً لبناء مستقبل أفضل للشعب العراقي بمن في ذلك النساء والشباب".

وأكد غوتيريش أن "العراق، بوصفه من الدول المؤسسة للأمم المتحدة له تعاون مثمر وطويل الأمد مع منظمة الأمم المتحدة"، مستدركا "أؤكد لكم من جديد التزامي الشخصي بمواصلة التعاون مع حكومة العراق ومع فخامتكم".



وعبّر الأمين العام في ختام رسالته عن التأكيد على أنه "يمكنكم ان تعولوا على استمرار الدعم الثابت المقدم من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي)، وفقاً للولاية التي أناطها بها مجلس الأمن".