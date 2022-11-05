انت الان تتابع خبر بعد اعلان إسلامها.. عارضة الأزياء مارين الحيمر في مكة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشاركت مارين الحيمر صوراً من مختلف مراحل العمرة، وكتبت ما معناه: "لا توجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن شدة السعادة والعواطف التي نشعر بها في هذه اللحظة بالذات. رحلة روحية أتمنى أن تستمر في الارتقاء وتوجيهي إن شاء الله"، وتوجهت لمتابعيها قائلة: "لا أعرف كيف أشكركم على دعمكم ولطفكم، شكرا جزيلا لكم جميعا".وكان اسم مارين الحيمر قد تصدر مؤخراً عناوين الصحف وصفحات السوشيال ميديا، بعد أن شاركت مقطع فيديو على "انستغرام" أشهرت من خلاله إسلامها كاشفة أن دخولها الإسلام حدث قبل عدة شهور، إلا أنها قررت الآن أن تعلن ذلك.وعلقت مارين الحيمر على الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تردد الشهادتين وكتبت ما معناه: "هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك، لا أصدقاء ولا عائلة ولا شريك، فقط انت والله، البعض منكم يعرف ذلك ولكن لا يزال الكثيرون يطرحون السؤال، وعلى الرغم من أنني متحفظة تماماً في هذا الموضوع، إلا أنني لم أعلنه رسميًا: لقد اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر.

وأضافت مارين الحيمر في تعليقها ما معناه: "أولئك الذين يتابعون حياتي اليومية يعرفون ذلك (قد لا أعلمك أي شيء)، ولكن ما هو مؤكد هو أهمية مشاركة هذا الجزء مني، مع الذين أعتبرهم اليوم كعائلة ثانية، لقد كان اختياراً للروح والقلب والعقل، خياراً جاء لي على أنه واضح وأنني أمارسه بحرية وفخر".



وتابعت مارين الحيمر: "لا عيب في التحول إلى دين آخر مهما كان، إنه حق أساسي يجب أن يكون بمقدور كل فرد ممارسته بحرية، وكما لاحظ الكثيرون، اتسم العام الماضي بالتغيير، في الواقع لقد تطورت بشكل هائل، وراجعت إحساسي بالأولويات وأعدت التفكير في خيارات معينة للحياة، سواء كانت مهنية أو شخصية"، واختتمت كلامها قائلة: "شكراً لكل من يقدرها أو على الأقل يحترمها".