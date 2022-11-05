انت الان تتابع خبر اليوم.. برشلونة يودع بيكيه بمواجهة الميريا والسيتي يلاعب فولهام لملاحقة ارسنال والان مع التفاصيل
ليدز يونايتد X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام فورست X برينتفورد – الساعة 6 مساء
وولفرهامبتون X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
إيفرتون X ليستر سيتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X قاديش – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
بلد الوليد X إلتشي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
برشلونة X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا X كريمونيزي – الساعة 5 عصرا
إمبولي X ساسولو – الساعة 5 عصرا
أتلانتا X نابولي – السابعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X سبيزيا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا
ماينز 05 X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا
هوفنهايم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا
أوجسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا
هيرتا برلين X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرا
فيردر بريمن X شالكه 04 – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
اجاكسيو X ستراسبورج – الساعة 6 مساء
أنجيه X لانس – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
جيرسونسبور X اسطنبول سبور – الساعة 1:30 ظهرا
جالاتا سراي X بشكتاش – الساعة 7 مساء