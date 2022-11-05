انت الان تتابع خبر اليوم.. برشلونة يودع بيكيه بمواجهة الميريا والسيتي يلاعب فولهام لملاحقة ارسنال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليدز يونايتد X بورنموث – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumمانشستر سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنوتينجهام فورست X برينتفورد – الساعة 6 مساءوولفرهامبتون X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumإيفرتون X ليستر سيتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X قاديش – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD

بلد الوليد X إلتشي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



سيلتا فيجو X أوساسونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HDبرشلونة X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا X كريمونيزي – الساعة 5 عصرا

إمبولي X ساسولو – الساعة 5 عصرا

أتلانتا X نابولي – السابعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X سبيزيا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا

ماينز 05 X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا

هوفنهايم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا

أوجسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا

هيرتا برلين X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرا

فيردر بريمن X شالكه 04 – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

اجاكسيو X ستراسبورج – الساعة 6 مساء

أنجيه X لانس – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

جيرسونسبور X اسطنبول سبور – الساعة 1:30 ظهرا

جالاتا سراي X بشكتاش – الساعة 7 مساء

