شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 5 شروط الترشح لجائزة الدولة للمبدع الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، على عدد من الاشتراطات التي يجب توافر للترشح لهذه الجائزة، والتي تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، حيث تشمل تلك الجائزة منح الفائز مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه بحد أدني في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

ونص القانون على حزمة من الاشتراطات التي يجب توافرها في الراغب للتشرح على الجائزة، على النحو الآتى:

1. مصري الجنسية.

2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.

4. لايتجاوز عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

5. ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.