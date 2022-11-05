أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستويات أمس الجمعة.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

ووصل سعر كيلو المكرونة السويسي إلى بين 62 جنيها و102 جنيه.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و220 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 24 و86 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 55 و145 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 62 و82 جنيها.