ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو البصل بنحو 50 قرشا خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الجمعة، بينما انخفضت أسعار البلح السماني والزغلول بين 50 قرشا وجنيه.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 6.5 جنيه و9 جنيهات.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و8 جنيهات.

البلح السماني بين 3 و 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البلح الزغلول بين 4 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.