بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 7 ملايين و521 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - بولندا - (أ ش أ)

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و521 ألف لاجئا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة، حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن 24 ألفا و300 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس الجمعة، فيما غادر 22 ألفا و800 آخرين عائدين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين 5 ملايين و700 ألف لاجئ.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.