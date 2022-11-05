انت الان تتابع خبر طقس العراق.. غائم مصحوب بزخات مطر خفيفة وانخفاض بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ويتحول تدريجياً إلى غام جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئي في عموم مناطق البلاد مع تساقط زخات مطر تكون رعدية ليلاً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".

ولفت البيان الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما ممطراً ويتحول الى صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".



وتابع أن "طقس الأربعاء سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية احياناً ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".