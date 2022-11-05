شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات وإنجازات.. كيف أنقذت مصر مسيرة التعليم وصنعت أجيالا تتحدى المستقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية في وضع رؤية متكاملة من أجل الارتقاء والاهتمام بملف التعليم باعتبار أنه بناة أساسية في الجمهورية الجديدة، وشهدت الدولة على مدار الـ 7 سنوات الماضية تطوير كبير شهده في قطاع التعليم فى مصر.

وفى ذها الإطار قال تقرير لمؤسسة ماعت، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وضعت الدولة المصرية رؤية وخارطة حقيقة من أجل الاهتمام بالتعليم، وذلك لأن أساسي في بناء الإنسان، وأن يكون التعليم مواكبة التطور الحديث، بالإضافة إلى الاهتمام بشكل كبير في التعليم الجامعى من خلال زيادة عدد الجامعات وافتتاح الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية.

ولفت التقرير أنه ضمن الإنجازات التي قامت بها الدولة في قطاع الدولة تغيير المناهج وتطويرها لتواكب متطلبات العصر، وكذلك الاعتماد على الرقمنة بالإضافة إلى إنشاء جامعات دولية ومدارس نموذجية وغيرها من الإنجازات الكبرى.