انت الان تتابع خبر بشأن المعلومات والقرارات.. التربية تدعو الطلبة للابتعاد عن المواقع "الوهمية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365: "نهيب بالمنتسبين والطلبة كافة، بأخذ القرارات والأخبار الصحيحة التي تُنشر عبر مواقعها الموثقة التابعة للوزارة والوزير حصراً".

ودعت الوزارة، الى "الابتعاد عن المواقع الوهمية وغير المُعّرفة"، محذرة المواقع الوهمية من "الملاحقة والمحاسبة القانونية لكونها تربك الشارع التربوي والعملية التعليمية".

