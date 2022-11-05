"الوطنية للإعلام": صرف مقابل الإجازات للمحالين للمعاش فى مايو 2018

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القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة الوطنية للإعلام، صرف مقابل رصيد الإجازات للزملاء المحالين للمعاش فى شهر مايو 2018، على أن يتم الصرف لهم نهاية شهر نوفمبر الجاري.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وتوجيهات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بضرورة تدبير الموارد المالية لصرف مستحقات الزملاء المحالين للمعاش.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك متابعة مستمرة للجهود والإجراءات التى تتم للانتهاء فى أسرع وقت ممكن من صرف مقابل رصيد الإجازات للزملاء المحالين للمعاش.

يذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراءات صرف مقابل رصيد الإجازات للزملاء المحالين للمعاش فى أبريل 2018 والتى سيتم صرفها خلال هذا الأسبوع.