وظائف في وزارة الكهرباء.. "المحطات النووية" تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حاجتها لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية – إعلان رقم (1) لسنة 2022 – لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية والتي ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية، كما ستكون أحد الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية.

يأتي هذا الإعلان ليؤكد استمرار الدولة المصرية في تحقيق نهضتها وليعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة وليكون أحد بشائر الخير وبريق الأمل لشعب مصر العظيم نحو استمرار تنفيذ المشروعات القومية على كافة الأصعدة وفي مختلف المحافظات.