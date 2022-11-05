شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونجرس الأمريكي على موعد مع أرقام استثنائية ومفاجأة منتظرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أربعة أيام فقط تفصلنا عن انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، لكن الأرقام وبعض الأحداث المنتظرة تمهد لأيام صعبة بالسياسة الأمريكية.

ومع تصاعد آلة الدعاية الانتخابية، فجرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مفاجأة قد تضيف كثيرا من السخونة للانتخابات المنتظرة، تتمثل في اتجاه الرئيس السابق دونالد ترامب للإعلان عن ترشحه مجددا.

وقالت الصحيفة: "من المتوقع أن يعلن الرئيس السابق عن حملة ثالثة للبيت الأبيض بعد فترة وجيزة من الانتخابات النصفية، ربما في أقرب وقت في الأسبوع الذي يبدأ في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الخطط".

لكن ترامب يواجه خطرا متوقعا، يتمثل في أن بعض التحقيقات الجارية ضده سواء المتعلقة بالاحتفاظ بوثائق سرية، أو اقتحام الكابيتول ومحاولة تشبثه بالسلطة في يناير/كانون الأول 2021، ستتسارع بعد انتخابات التجديد النصفي، وفق الصحيفة.

ومرتديا قفزات سوداء ومعطفا، تحدث ترامب في حدث دعائي في ولاية أيوا، الجمعة، عن خططه للترشّح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، مضيفا "من المرجّح جدًا جدًا جدًا أن أترشّح. استعدّوا".

وبعيدا عما يضيفه ترشح ترامب من سخونة لأيام "التجديد النصفي" للكونجرس، فإن أرقام وإحصاءات التصويت المبكر تكشف عن اقتراع استثنائي وغير مسبوق هذا العام.

إذ روبرت رايش وزير العمل السابق والأكاديمي، على حسابه بـ "تويتر": "تم الإدلاء بالفعل بأكثر من 36 مليون صوت مبكر".

وتابع: "للعلم: هذا يمثل نحو ثلث إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات عام 2018، والتي سجلت أعلى معدل إقبال في انتخابات التجديد النصفي منذ 104 سنوات".

فيما السياسي الشاب، فيكتور شي على حسابه عبر "تويتر"، "المشهد في جورجيا الآن: صوت أكثر من 107000 شاب ديمقراطي حتى الآن.. قبل عامين بالضبط، كان العدد 105000".

وتابع: "الشباب يحضرون ويصوتون. وسيزداد هذا الرقم فقط من الآن وحتى 11/8. انتظر وشاهد".

إلى ذلك، تتوقع استطلاعات الرأي فوزًا كبيرًا للحزب الجمهوري في مجلس النواب الذي من المقرر تجديده بالكامل، كما يتجه الحزب للحصول على أغلبية ضيّقة في مجلس الشيوخ الذي يجدد ثلث مقاعده في انتخابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني.