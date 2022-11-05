شولتس يدعو الصين لاستخدام «نفوذها» للضغط على روسيا

04 نوفمبر , 2022 المستشار الألماني أولاف شولتس. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة خلال زيارة الى بكين أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام «نفوذه» لدفع روسيا لوقف «حربها العدوانية» ضد أوكرانيا. وقال شولتس «لقد قلت للرئيس الصيني إنه من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا»، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعاً، وهي مبادىء مثل السيادة ووحدة الأراضي والتي تعتبر مهمة أيضاً بالنسبة للصين».

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