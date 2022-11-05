شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفشل التاسع.. صواريخ كوريا الشمالية "تشطر" مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - "شطرت" صورايخ كوريا الشمالية الآراء في مجلس الأمن حول قرار بشأنها، وحالت الانقسامات دون إقرار عقوبات.

وللجلسة التاسعة على التوالي، هذا العام، يفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار حول كوريا الشمالية، أو على الأقل إجراء ضد التوترات المتزايدة بشبه الجزيرة الكورية.

ولم ينجح الأعضاء الـ15 في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، على إصدار بيان مشترك، الجمعة، في نيويورك، بعقوبات أو إجراءات ضد كوريا الشمالية.

لكن عددا من الدول، شملت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أدانت بشكل منفصل التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

وكان مجلس الأمن فشل عدة مرات سابقا في اتخاد قرارات بحق كوريا الشمالية جراء مقاومة الصين، أقرب شريك دولي لكوريا الشمالية، التي انتقد سفيرها تشانج جون في جلسة، الجمعة، التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، معتبرا أنها تغذي دوامة التصعيد.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كوريا الشمالية إلى وقف تجاربها الصاروخية.

وكرر غوتيريش دعواته من جديد لكوريا الشمالية بـ "الامتناع الفوري عن أي عمل استفزازي آخر، والامتثال لالتزاماتها الدولية وفق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ومؤخرا أجرت كوريا الشمالية اختبارات صاروخية متكررة، بينها أكثر من 25 صاروخا هذا الأسبوع، إحداها باليستي عابر للقارات مداه يصل عدة آلاف من الكيلومترات.

فيما يخشى مراقبون من اقتراب كوريا الشمالية، من إجراء أول تجربة نووية منذ سنوات.