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الجهاز الفني الإسباني يصل إلى بغداد لقيادة المنتخب الوطني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437239-638031989627864358.jpg

2022-11-04 | 23:46

الجهاز الفني الإسباني يصل إلى بغداد لقيادة المنتخب الوطني

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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، فجر اليوم السبت، عن وصول الجهاز الفني الإسبانيّ إلى بغداد للتباحُثِ حول قيادته للمُنتخبِ الوطنيّ في المدةِ المُقبلة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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