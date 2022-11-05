الجهاز الفني الإسباني يصل إلى بغداد لقيادة المنتخب الوطني

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، فجر اليوم السبت، عن وصول الجهاز الفني الإسبانيّ إلى بغداد للتباحُثِ حول قيادته للمُنتخبِ الوطنيّ في المدةِ المُقبلة.