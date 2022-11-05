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انت الان تتابع خبر الجهاز الفني الإسباني يصل إلى بغداد لقيادة المنتخب الوطني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437239-638031989627864358.jpg
2022-11-04 | 23:46
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، فجر اليوم السبت، عن وصول الجهاز الفني الإسبانيّ إلى بغداد للتباحُثِ حول قيادته للمُنتخبِ الوطنيّ في المدةِ المُقبلة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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