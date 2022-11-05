شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمئات الملايين.. أوكرانيا تستقبل مساعدات عسكرية أمريكية "جديدة ومتنوعة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، عن مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تقريبا بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية "USAI"، فيما قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تساعد كييف حتى تدافع عن نفسها.

وتشمل الحزمة الجديدة تمويل تجديد صواريخ "HAWK" للدفاع الجوي لإدراجها في حزم السحب الرئاسي المستقبلية.

وضمت قائمة المساعدات 45 دبابة من طراز "T-72B" مجددة مع بصريات واتصالات ودروع متطورة، إضافة إلى 1100 نظام جوي تكتيكي من طراز Phoenix Ghost دون طيار.

وقدمت الولايات المتحدة 40 زورقا نهريا مصفحا، فيما مولت تجديد 250 مركبة أمنية مصفحة من طراز M1117.

وبموجب المساعدات، تقدم الولايات المتحدة أنظمة الاتصالات الآمنة التكتيكية وأنظمة المراقبة إلى أوكرانيا، موازاة مع تمويل التدريب والصيانة والاستدامة.

وقالت وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بأكثر من 18.9 مليار دولار كمساعدة أمنية إلى أوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن.

وأشارت إلى أنه مع توالي مع ما وصفتها بالهجمات الجوية الروسية "الوحشية" على البنية التحتية المدنية الأوكرانية، تعد قدرات الدفاع الجوي الإضافية أمرا بالغ الأهمية.

وتعدّ قدرات الدفاع الجوي والدروع على رأس قائمة المساعدة التي تطلبها أوكرانيا، غير أنّ دبابات "تي - 72" تبقى أقلّ حداثة من الدبابات الألمانية "ليوبارد" أو "أبرامز" الأمريكية التي تطلبها كييف.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، للصحفيين، إنّ هذه الدبابات مصدرها صناعة الدفاع في جمهورية التشيك، والولايات المتحدة ستدفع من أجل تجديد 45 منها، كما أنّ حكومة هولندا ستقدم التزاما مماثلًا ليصل العدد إلى 90 دبابة "تي 72".

وأضافت أنّ الدبابات من طراز "تي - 72" - وهي دبابة من الحقبة السوفياتية - ستزوَّد بـ "بصريات متقدّمة واتصالات ودروع"، وسيكون بعضها جاهزًا بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر وبعضها الآخر سيتمّ تسليمه عام 2023.

ولدى سؤالها عن سبب عدم توفير المزيد من الدبابات الحديثة، أشارت سينج إلى عوامل من بينها سهولة الاستخدام والتكلفة.

وعلقت: "هناك دبابات يعرف الأوكرانيون كيف يستخدمونها في الميدان. إدخال دبابات قتال رئيسية جديدة مكلف للغاية وحسّاس من حيث التوقيت، وسيشكّل مهمّة ضخمة للقوات الأوكرانية".

كذلك، تموّل الحزمة تجديد صواريخ "هاوك" من المخزونات الأمريكية، الأمر الذي يحمل أهمية بالنسبة إلى أوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه لرد الضربات الصاروخية والطائرات دون طيار الروسية التي تستهدف مدنها والبنى التحتية للطاقة.

ونظرا لأن الأسلحة الأمريكية تُشترى عبر مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، لذا لن تكون جاهزة للنقل على الفور إلى كييف.

في غضون ذلك، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، إنه على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يتحمل مسؤولية استخدام القوة ضد أوكرانيا، ثم اعتبر ما يجري في البلاد "تهجيرا للأوكرانيين".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه على روسيا أن تتوقف عما وصفه بـ "الابتزاز" في إطار عمليات نقل الحبوب.