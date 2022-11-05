البنتاجون: الجيش الأمريكي الأكثر قدرة قتالية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كال، أن الجيش الأمريكي هو "الأكثر قدرة قتالية في العالم".

وقال كال خلال مؤتمر في معهد "بروكينجز": "لا ينبغي لأحد أن يشكك في أن جيش الولايات المتحدة هو الأكثر استعدادا للقتال في العالم".

وأضاف: "لا أعتقد أن الصين تشكك في ذلك، أعتقد أن الصين تدرك قدراتنا".

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن الولايات المتحدة طرحت على حلفائها الأوروبيين فكرة استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن هذه المحادثات جاءت في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل.