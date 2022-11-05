8 أمتار تحت الأرض لم تكف.. ليلة تبخر حلم ثراء موظف وصديقه بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار عدة أشهر، سيطرت أحلام الثراء السريع على موظف وصديقه عبر بوابة التنقيب عن الآثار إلا أن تصدعا في المنازل المجاورة كتب بداية النهاية.

معلومات وردت للعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بتنقيب شخصين عن الآثار بمنزل بقرية كفر غطاطي دائرة قسم الهرم.

عمل رجال المباحث على تجميع المعلومات وتصادف ورود بلاغ عبر شرطة النجدة بوجود تصدع في منازل بنفس المنطقة محل الواقعة.

انتقل قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، وتبين أن موظفا ينقب عن الآثار بشقته بالطابق الأرضي، واستعان بصديقه وأقاما حفرة بعمق 8 أمتار دون الوصول لشئ.

تحفظ الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد محمد سعودي على المتهمين والأدوات المستخدمة في الحفر مع انتداب لجنة من مفتشي الآثار للمعاينة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بالواقعة.