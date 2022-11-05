تنفيذًا لبرنامج الصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في طور سيناء السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربي غدًا السبت، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة على خلايا الموزع.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على 4 مناطق بالمدينة وهم: المنطقة التجارية بالكامل، و بنك CIB، و بعض العمارات بحي اللوكس، والـ200 وحدة بالدبش، والمحلات والمدارس والأقران الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن القطع مستمر لمدة 5 ساعات متواصلة، بداية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.