البرلمان الفرنسي يفرض عقوبات على نائب بعد مداخلة عنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

فرض البرلمان الفرنسي أقسى عقوبة ممكنة على نائب قومي يميني متطرف بعد قيامه بمداخلة عنصرية.

وقرر البرلمان بعد ظهر اليوم الجمعة عدم السماح للنائب عن حزب التجمع الوطني، جريجوري دو فورنا، بدخول البرلمان في باريس لمدة 15 يوما، وخفض أجر نائب الحزب إلى النصف لمدة شهرين.

وباستثناء نواب حزب التجمع، أيد كل البرلمانيين من كل الأطياف السياسية الأخرى توقيع العقوبة، التي اقترحها مجلس الحكماء بالبرلمان.

كان دو فورنا قد قال بصوت مرتفع: "دعوه/دعوهم يعودون إلى أفريقيا"، أثناء حديث النائب من أصول أفريقية، كارلوس مارتينس بيلونجو، في جلسة نقاش عن سفينة محملة بلاجئين، عالقة في مياه البحر المتوسط يوم أمس الخميس.

وبعد الفضيحة، تحدث النائب اليميني المتطرف عن سوء الفهم. وقال إنه كان يشير إلى اللاجئين على القارب وليس إلى زميله بالبرلمان. غير أنه لم يصدر اعتذار منه حتى الآن.