بوتين يعلن تعبئة 318 ألفاً للخدمة العسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب).

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القول اليوم الجمعة إن بلاده انتهت من تعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة.

وكان بوتين قد أعلن في 21 سبتمبر/أيلول «تعبئة جزئية» في ظل تعرض قوات بلاده لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الخطوة ستشهد استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة.