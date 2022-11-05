انت الان تتابع خبر اتساع حريق المدينة المائية بالنجف.. الدفاع المدني يطلب المساعدة من المحافظات المجاورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " الحريق اتسع ليشمل احتراق مجمعات كبيرة تحتوي على ملابس وعطور داخل المدينة المائية ".

واضاف ان "هناك استنفار تام للدفاع المدني ووصل الان اسناد من المحافظات المجاورة القريبة".



واشار المصر الى انه "نتيجة توسع حادث الحريق الكبير تم ارسال ١٥ فرقة اضافية من المحافظات الجنوبية" موضحا ان "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان يتوجه الى مكان الحادث".