شكرا لقرائتكم خبر عن العرابى: كلمة الرئيس السيسى بقمة الجزائر كانت شاملة وواضحة بشأن قضايا العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية بالجزائر، كانت شاملة وواضحة بشأن القضايا العربية.

أضاف العرابي، في لقاء مسجل لبرنامج "بيت للكل" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن البيان الختامي لقمة الجزائر كان به قدر كبير من التوافق ومحاولة الخروج لإجماع قدر الإمكان للعديد من القضايا، وهذا إنجاز للعمل العربي المشترك.

وأوضح السفير محمد العرابي، أن مصر لها سياسات واضحة في بعض القضايا، لذلك كان خطاب الرئيس السيسي واضح المعالم واستطاع أن يتناول الأمور بشفافية، مضيفا: "الاستقرار في مصر جزء من أمنها القومي، ولكن اكتمال الأمن القومي المصري يستدعي أن يكون المحيط الاستراتيجي به قدر من الاستقرار والتنمية، لذلك سيكون للقمة انعكاس كبير على مجريات الأمور".

وتابع العربي: "تأثير القمة على الأمن القومي العربي كبير، لأنه جرى هناك معالجة لموضوعين مهمين، هما التدخل بالشئون العربية، ومعالجة القضايا داخليا"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لها مساحة واسعة جدا، وقد أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بقمة الجزائر.