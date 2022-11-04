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بيلنكن لعباس: نبذل جهودا لتهدئة التصعيد الإسرائيلية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "إدارته تبذل جهودًا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليًا".

وأضافت أن "الرئيس عباس دعا الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن التصعيد الذي تمارسه تجاه الشعب الفلسطيني".


وخلال الاتصال أطلع الرئيس عباس، بلينكن على "الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في المدن والقرى والمخيمات، ومدينة القدس".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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