انت الان تتابع خبر الغنام: سأنشر تقريرا عن حجم الفساد في مؤسسة شهداء الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الغنام في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تابعته الخليج 365: استرعي انتباه الاخوة المواطنيين في محافظة الانبار والعراقيين باني سانشر قريبا تقريرا مفصلا يوضح حجم الفساد والتزوير و الهدر والاختلاس باموال مؤسسة شهداء الانبار بعد ان أهملت قرارات لجنة تدقيق ملفات هذة المؤسسة ولاسباب نجهلها".واضاف: "هذا الملف المهم والخطر والذي أهدرت فيه مليارات الدنانير من اموال العراقيين من قبل الفاسدين وكلي ثقة ان قيادتنا الجديدة ستاخذ هذا الملف المهم بنظر الاعتبار لاهميته وخطورته".