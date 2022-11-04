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الغنام: سأنشر تقريرا عن حجم الفساد في مؤسسة شهداء الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الغنام في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تابعته الخليج 365: استرعي انتباه الاخوة المواطنيين في محافظة الانبار والعراقيين باني سانشر قريبا تقريرا مفصلا يوضح حجم الفساد والتزوير و الهدر والاختلاس باموال مؤسسة شهداء الانبار بعد ان أهملت قرارات لجنة تدقيق ملفات هذة المؤسسة ولاسباب نجهلها".

واضاف: "هذا الملف المهم والخطر والذي أهدرت فيه مليارات الدنانير من اموال العراقيين من قبل الفاسدين وكلي ثقة ان قيادتنا الجديدة ستاخذ هذا الملف المهم بنظر الاعتبار لاهميته وخطورته".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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