شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا للحوار الوطنى.. التنسيقية تلتقى أهالى قرية "القطا" بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لقاء مع أهالي وممثلي عائلات قرية القطا بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، للتعرف على مشكلات القرية وأبرز مطالبهم، وذلك في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لشرح محاور الحوار الوطني للمواطنين .

وخلال اللقاء، استمع النائب أحمد رمزي إلى مشكلات أهالي القرية، المتمثلة في غلاء الأسعار، وعدم وجود أطباء بالوحدة الصحية وعدم تخصيص إسعاف للقرية، وبعض ابمشكلات التي قد تواجه أبنائهم الصيادين، وعجز المدرسين ببعض المدارس.

وطالب الأهالي النائب أحمد رمزي بتطوير مركز شباب القرية وإنشاء ملعب خماسي وصالة جيم، كما تطرقوا إلى ملف الحيز العمراني والتصالح في مخالفات البناء، ومدّ رصيف محطة القطار الذي لا يستوعب طول القطارات ما يؤدي إلى سقوط الركاب ووقوع الحوادث.

من جانبه، قدم النائب أحمد رمزي تعريفًا بالحوار الوطني والأهمية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلساته، للتعرف من خلالها على مشاكل المواطنين، ومن ثم الخروج بتوصيات من أجل حلها لضمان الحياة الكريمة لجميع المصريين والعبور إلى الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب أحمد رمزي لأهالي قرية القطا أن المجالس المحلية باتت تمثل فرصة حقيقية للتأهيل وتدريب الكوادر والعمل على شريحة كبيرة من الشباب، خاصة أن 25% من المقاعد بالمجالس المحلية يمثلها شباب أقل من 35 عامًا، مشددًا على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحليات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.











