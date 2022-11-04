غسلوا 60 مليونا.. الداخلية تصادر ممتلكات 5 تجار مخدرات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص غسلوا قرابة 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية- مسجون على ذمة إحدى القضايا وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

التحريات بينت اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بمبلغ 60 مليون جنيه.